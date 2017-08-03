Deniz Zeyrek: Oramiral Kösele neden Deniz Kuvvetleri Komutanı olamadı?

Biraz geçmişe gidelim. FETÖ, en büyük darbeyi Deniz Kuvvetlerine vurmuştu. Amiraller Deniz Cora, Mehmet Otuzbiroğlu, Kadir Sağdıç, Can Erenoğlu, Ahmet Feyyaz Öğütçü, “Amirallere Suikast”, “Balyoz” ve “Kafes” gibi kumpas davalarında tutuklanıp sonrasında emekliye sevk edilmişti.

Kösele, bu dönemde Koramiralliğe terfi edince, kendisine kuvvet komutanlığı yolu açılmıştı. 2012’de Casusluk davasında tutuklanınca onun da Komutanlık yolunun tıkandığı söylenmişti. Ancak bir hafta sonra serbest bırakılınca, teamüllere göre 2017’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gelmesinin önü yeniden açılmıştı. Her şey, öngörüldüğü gibi de gitti. Kösele’nin dosyası, YAŞ’ın 2017 Ağustos toplantısına Kuvvet Komutanlığı’nın en güçlü adayı olarak girdi.

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Ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, kendisini bu göreve getirmedi. Kulislerde, YAŞ’ın sivil kanadının Kösele’yi istememe gerekçesi olarak, “FETÖ mağduru olmasına karşın, Donanma Komutanlığı sırasında FETÖ ile mücadelede etkin olamaması” gösteriliyor.

Konuşulan bir başka unsur da Hükümete gelen raporlarda, Kösele’nin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kendisine iletilen FETÖ’cü subaylar listesi konusunda etkili adımlar atamadığının yazıldığıydı.

Deniz Zeyrek’in yazısı