Deniz Zeyrek: Operasyon sokağın gündemini değiştirir mi emin değilim

Yıllardır siyaseti izleyen bir gazeteci olarak benim için ‘manidar’ olan şey ise ‘operasyon görseli’ olarak Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen ve Altan Tan gibi Kürt siyasi hareketinin ‘ılımlı’ isimlerinin kullanılması. Bana birileri, “AK Parti Kürt seçmenlerin oyunu nasıl kaybeder” diye sorsa, “Önder, Bilgen ve Tan gibi isimleri, kolunda polisle kamera karşısına geçirerek” derim.

Önümüzdeki günlerde bu işin siyasetin ve medyanın gündeminde kalacağı kesin. Ancak, sokağın gündemini değiştirir mi emin değilim.

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Üretici, esnaf, hizmet sektörü zor durumda. Onlar zor durumda olunca çalışanlar daha da zor durumda. Bir de işsizlik meselesi var ki artık her haneye girmiş durumda.

Deniz Zeyrek’in yazısı