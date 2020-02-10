Deniz Zeyrek: Öldüren ‘deprem’ değil, ‘tedbirsizlik’

Evet, deprem bir doğal felakettir. Ne zaman, nerede vuracağı bilinmez.

Ancak öldürenin “deprem” değil “tedbirsizlik”olduğu, hepimizin mutabık kaldığı nadir tespitlerdendir.

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Depremden sonra Elazığ‘da ortaya çıkan rakamlara bir bakın: 31 bina yıkıldı. 249 ağır, 56 orta, 349 az hasarlı bina var. 6.8 şiddetindeki depremde yerle bir olan 31 binayla ilgili herkes üzerine düşeni zamanında yapsaydı 41 insanımız bugün yaşıyor olurdu.

Depreme dayanıksız konutlar, siteler, mahalleler, ilçeler, iller…

Sadece İstanbul‘da “ha çöktü ha çökecek”denilebilecek 50 bin bina var.

O binalarda yaşayanlar, diken üzerinde oturmuş, çaresizlik içinde o korkunç anın gelmesini bekliyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı

