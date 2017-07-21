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Deniz Zeyrek: O tişörtü bilinçsizce giyen herkesi hedef yaparsak, en çok FETÖ’yü sevindiririz

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Peki, hukuk öğreten akademisyenlere, avukatlık, savcılık, hâkimlik yapan hukukçulara şu soruları da soralım:

Bir mağazada aylarca vitrinde durup satılan o tişörtün kendisi, başlı başına bir suç delili olarak görülebilir mi?

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En kolay yol, “Darbecilerin bu kadar rencide edici şekilde kullandığı, üzerinde bu kadar hassasiyet oluşan bir tişörtü de giymeyiversinler. Zaten üretici firma da o tişörtleri artık satmıyor” diyerek bundan sonra o tişörtü giyen herkesi soruşturma kapsamına almak.

Ancak, bu sorunu doğru yönetemeyip, olup bitenden habersiz o tişörtü bilinçsizce giyen herkesi doğrudan hedef haline getirirsek, karakola alırsak, ülke dışında ‘Türkiye tişörtten korkan ülke’ imajı yaratan bir yol izlemiş oluruz ve en çok FETÖ’yü sevindiririz.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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