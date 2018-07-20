Deniz Zeyrek: O taş bir gün gelir, hepimizin başında kırılabilir!

Şanlıurfa’da ateşi çıkan çocuklar ilgilenmedi iddiasıyla saldırıya uğrayan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, yoğun bakımdan çıktı.

Yalçın, saldırganın başka bir doktoru tehdit ettiğini görünce araya girdiğini belirterek, “Bu nasıl bir zihniyettir ki, şifa almaya gittiğiniz kişiden memnun olmayınca öldürmeyi düşünüyorsunuz” dedi.