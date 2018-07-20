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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: O taş bir gün gelir, hepimizin başında kırılabilir!

 

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, Abdulkadir Keskinli isimli bir hasta yakını, çocuğuyla ilgilenen nöbetçi hekim Ahmet Yalçın’a saldırdı. Yerden kaptığı kaldırım taşıyla Dr. Yalçın’ı ağır yaraladı.

Bu saldırının, yeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk günlerine denk gelmesi çözüm fırsatı yaratabilir. Örneğin, Türk Tabipleri Birliği’nin “TCK’ya sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili ağır yaptırımlar eklensin” talebi dikkate alınabilir.

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Yargımız görevdeki bir polis üniformasının düğmesini kırana nasıl bakıyorsa görevdeki bir hekim önlüğünün düğmesini kırana aynı bakmaya başlayabilir.

Diğer taraftan, sistem gözden geçirilerek “hasta-hekim ilişkisinde” bu tür sonuçları ortaya çıkaran sorunlar giderilebilir.

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Aksi takdirde o taş bir gün gelir, hepimizin başında kırılabilir!

Deniz Zeyrek’in yazısı

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