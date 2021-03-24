Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: O dolarları kimler aldı?

İnsan aklıyla dalga geçmeyin lütfen.

Türkiye ekonomisine yönelik bir finansal saldırı varsa, dışarı bakmak yerine aynaya bakın!

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Unutmadan bir not daha:

2001 krizinde Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel 53 milyar lirasıyla (şimdiki parayla 53 bin lira) devalüasyondan iki gün önce (19 şubat 2001 günü) dolar alınca kıyamet kopmuştu.

Peki Perşembe ve Cuma günü normal zamanların üç katı kadar dolar satın alındığı doğru mu?

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O dolarları kimler aldı?

Bu soruların yanıtları ortaya çıkınca da o ‘saldırının’ kaynağı hakkında bir fikir sahibi olabiliriz.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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Paçalar tutuştu: Yeni başkan ikinci kez bankacılarla; Yiğit Bulut kanallarda

Merkez Bankası’ndaki sürpriz başkan değişikliğinin ardından ekonomi yönetiminden art arda gelen ‘piyasa dostu’ açıklamalar tatmin etmeyince, MB’nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve gelişinin ardından özel banka yöneticileriyle ikinci toplantıyı ayarladı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut da peş peşe üç televizyon kanalına çıkarak ‘sakinleştirici’ açıklamalar yaptı.