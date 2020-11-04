Deniz Zeyrek: Neyse ki ayrımcı siyaset değil, yaşam kazandı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, emekli öğretmen Suna Uğur ile konuşurken şöyle diyordu:

“Biz, 1999 depreminden bugüne geldik. Orada, yaşadığımızı biliyorsunuz değil mi, ne yaşadık orada? Öğretmensiniz… Deprem olduktan 2 gün sonra devlet olayın ne olduğunu bile anlayamamıştı. Bugün ne yapıyoruz? Deprem ne zaman oldu? Cuma günü saat 14.51 değil mi? Biz ne zaman müdahil olduk? Dakikalar içinde.”

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Sayın Oktay, hükümetiniz, deprem bölgesindeki belediyeleri yok sayarak, görmezden gelerek zaten ‘aşırı doz siyaset’ yapıyordu.

Sizin deprem mağduru Suna Öğretmen’e söyledikleriniz de işin tuzu biberi oldu Neyse ki iki mucize yaşandı. Elif Bebek 65. saatte, Ayda Bebek 91. saatte kurtarılınca hep beraber ‘umut var’ dedik.

Neyse ki ayrımcı siyaset değil, yaşam kazandı!

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Şimdi siyaseti bırakıp Elif ve Ayda bebekler için hep beraber güvenli bir gelecek hazırlama zamanı.

Hadi görelim sizi!

Deniz Zeyrek’in yazısı