Deniz Zeyrek: Netanyahu pervasız, çünkü dış politikada her şey lehine

Netanyahu nasıl böyle bir katliamın emrini verecek kadar pervasız olabiliyor?

Pervasız, çünkü dış politikada her şey lehine:

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Mesela, Trump kasımdaki araseçimler öncesinde sıkışmış vaziyette ve ülkesindeki Yahudi lobisinin her istediğini yapmak zorunda kalıyor. Mesela, Araplar hiç olmadığı kadar bölünmüş vaziyette. Suudi Arabistan, Mısır gibi önemli ülkeler ABD’nin, dolayısıyla da İsrail’in yanında hareket ediyor. Mesela, Filistin’in geçmişten beri siyasi ve ekonomik en büyük destekçisi olan dört büyük ülke (Suriye, Irak, Yemen ve Libya) çökmüş vaziyette. Mesela, en büyük tehdit olarak gördüğü İran, ABD’nin tehdidi altında.

Mesela, Filistin’in bölünmüş yapısı çözülemiyor. Gazze’yi kontrol eden Hamas ve Batı Şeria’yı yöneten El Fetih’in yöneticileri Kahire’de onlarca toplantı yapmalarına rağmen uzlaşma anlaşmasını hâlâ hayata geçiremediler. Gazze’deki yönetimin El Fetih’e geçmesi, memur maaşların ödenmesi gibi detaylar üzerindeki pürüzler bir türlü giderilemedi.

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Ve mesela uluslararası toplum “kınama” gibi tepkilerin ötesine geçmedi. En ağır tepkilerden biri Türkiye’den geldi. Türkiye’de de “Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi, diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi” gibi seçenekler varken, büyükelçi ve konsolosa “Bir süreliğine gitseniz iyi olur” demekle yetinildi.

Deniz Zeyrek’in yazısı