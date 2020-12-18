Deniz Zeyrek: Neden aşı oldum?

Ancak, başımızın son belası Covid-19’la mücadelenin bilimsel yollarından
birinin aşı olduğunu düşünüyorum. Bu tedbiri sadece kendim için değil,
temasta olduğum annem, babam, büyüklerim ve yakın çevremi korumak için alıyorum.
Keşke Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü kapatılmayıp, çağa uygun
şekilde büyütülseydi de kendi bilim adamlarımızın ürettiği aşıyı
yaptırabilseydik ve başka ülkelerin ürettiği aşılara muhtaç olmasaydık.
Dilerim, o enstitüyü geliştirmek yerine yok edenler, Çin’e, Almanya’ya ya da
ABD’ye aşı için milyonlarca dolar ödemek zorunda kaldıkları için bir ders
çıkarmışlardır.