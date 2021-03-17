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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Nasıl döneceklerini kara kara düşünüyorlardır şimdi

Danıştay, eskiden idarenin yanlış işlemleri karşısında vatandaşın hakkını hukukunu, kamunun çıkarını korurdu. Şimdi ne yazık ki hükümetin ve idarenin her türlü adımının yasal güvencesine dönüştü.

Ülkenin kurucu lideri Atatürk’ü dahi hiçe saymaları, “Türküm, doğruyum, çalışkanım” ile başlayan bir andın tarih olmasını sağlamaları, sırf belediyeyi muhalefet kazandı diye yıllardır geçerli olan bir uygulamayı ortadan kaldırmaları işte bu yüzdendir.

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Emin olun, MHP’nin ‘Andımız’ kararına sert tepki göstermesinden sonra o karardan nasıl döneceklerini kara kara düşünüyorlardır şimdi.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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Anayasa Mahkemesi, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında 25 Ağustos 2016’dan bu yana tutuklu yargılanan FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün’ün bireysel başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, Gün’ün kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti.