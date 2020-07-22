Deniz Zeyrek: ‘Namaza davet’, ‘davetli namaz’a dönüştü

‘Ayasofya’da ilk namaz’ tartışmalarını izlerken de İran’daki o durum aklıma geldi. Neymiş efendim, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayıp davet etmiş ama Kılıçdaroğlu gelmeyeceğini bildirmiş. Gerekçesini de “Kameralar önünde namaz kılmayı doğru bulmuyorum” sözleriyle aktarmış.

Diyanet’in bu bilgiyi el altından yaymasının, Kılıçdaroğlu’nu ‘Namaz davetini reddeden lider’ imajını pekiştirme çabasının ürünü olduğu açık.

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Kılıçdaroğlu’nun “katılmayacağım” demesi yeterliyken, kendisini bir gerekçe bildirmek zorunda hissetmesi dahi ibadet ve inanç dünyasının siyasetle hoş olmayan bir şekilde ilişkilendirildiğinin, bu tür meselelerin bir baskı unsuruna dönüştüğünün bir göstergesi olsa gerek.

Meselenin bir diğer tarafı da ‘namaza davet’in, ‘davetli namaz’a dönüşmesidir. Bir tek namaza davet vardır o da Ezandır.

Deniz Zeyrek’in yazısı