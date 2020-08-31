Deniz Zeyrek: Milyarlarca lira israfın olduğu ortamda faturanın öğretmenlere kesilmesi ayıptır

Evet, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüzde 70’inin personel giderini biliyorum ama eğitimdeki kötü gidişinin öğretmenlere bağlanmasına, öğretmenlerin ‘yük’ olarak görülmesine gönlüm razı olmadı.

Aklıma 2011’den bu yana hesapsızca, kitapsızca milyarlarca lira akıtılan ama hiçbir somut fayda elde edilemeyen FATİH Projesi geldi. Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz ‘uzaktan eğitimin’ teknolojik altyapısı olabilecekken nasıl ‘ÇÖP’ olduğunu, milyarlarca liranın nasıl çöpe gittiğini hepimiz canlı canlı izlemiştik.

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Yine aklıma, ailelerin ve çocukların zorla yönlendirmeye çalışıldığı, gelen öğrencileri tutmakta dahi zorlanan imam hatip okulları için onlarcası yapılan kale gibi okul binaları, o binalar için yandaş müteahhitlere akıtılan paralar geldi.

Kötü yönetimin, milyarlarca liralık israfın olduğu bir ortamda faturanın öğretmenlere kesilmesi tek kelimeyle ‘ayıptır’, iki kelimeyle, ‘ayıptır ve günahtır’. Sayın Selçuk’un öğretmenlere bir özür borcu olduğu açıktır.

Deniz Zeyrek’in yazısı