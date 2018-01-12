Deniz Zeyrek: MHP ile ittifak bölgede tepki yaratmamış

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AK Parti ile MHP arasındaki ittifakın, 1991’deki Refah Partisi-MHP ittifakında olduğu gibi Kürt seçmenin tepkisini çekeceği yorumları yapılıyor. HDP’ye yönelik operasyonlar, kayyum atamaları ve Mesud Barzani ile yaşanan krizin de bölgede ittifakın oylarını düşüreceği yorumları yapılıyor.

Ancak, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 ilin milletvekilleri ile yaptığı toplantıda “Ne Kürtler 1991’deki Kürtler, ne bölge 1991’deki bölge” diyerek bu yorumun gerçeği yansıtmadığını anlattı. Ensarioğlu’na göre bu ittifak Cumhurbaşkanlığı sisteminin zorunlu kıldığı milli değerler üzerine kurulmuş bir ittifak ve tabanda 1991’deki gibi bir etki/tepki yaratmamış. Dolayısıyla da bölge halkı bu ittifakı destekleyecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yine de bu konuda milletvekillerine “Konu hassas, herkes aklından geçeni söylemesin, benim söylediklerime bakın” uyarısı yapmayı ihmal etmediğini de not düşmek gerek.

Deniz Zeyrek’in yazısı