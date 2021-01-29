Deniz Zeyrek: Mevzuattan önce uygulamada reform şart!

Oysa hali hazırda Kavala, Demirtaş ve Berberoğlu AİHM ve (AİHM’in hak ihlalleri konusunda kendi yerine Türkiye’deki son iç hukuk yolu olarak tanımladığı) Anayasa Mahkemesi’nin lehlerinde verdiği kararlardan faydalanamadılar.

Görüldüğü gibi AİHM ve AYM kararlarının uygulaması konusunda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok, ancak mahkemelerin Anayasa gereği uyması zorunlu olan o kararlara uymaması durumunda yapacak şeyler var.

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Yüzlerce kez yazıp söyledim, bir kez daha tekrarlıyorum: Mevzuattan önce uygulamada reform şart!

Deniz Zeyrek’in yazısı