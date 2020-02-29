Deniz Zeyrek: Mehmetçiklerimizin ölümünden Rusya da birinci derece sorumludur

Suriye rejim ordusunun güneyden İdlib’e yönelik taarruzlarını engellemek için bir hat oluşturmak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Baylun Köyü’ne bir karargah kurmayı amaçlıyordu.

Bölgeye yaklaşık 100 kişilik bir birlik sevk edilmişti. Görevleri Baylun Köyü’nde güvenli bir üs bölgesi kurmak, İdlib’e ve Serakib’e gelebilecek saldırıları orada kesmekti.

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Her zaman olduğu gibi durum Rus ordusuna bildirilmişti.

Rusya, uçakların Suriye’ye ait olduğunu bildirdi. TSK birliğinin koordinatlarının kendilerinde olduğunu inkar edemediler. Ancak “Türk askerleri orada olmamalıydı” diye bir savunma yaptılar. Bu, rejim ordusunun saldırısını meşrulaştıran bir bakış açısıydı.

Ankara’dan çok üst düzey bir yetkiliye Rusya’nın bu yaklaşımını sordum. O benden daha öfkeliydi.

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“Biz herhangi bir uçağa kilitlendiğimizde ‘durun, o uçak bizim uçağımız’ diyorlar. Herhangi bir uçak bize saldırdığında ise ‘bizim uçağımız değil’ diyerek işin içinden çıkıyorlar” dedi.

Kim ne derse desin, Baylun Köyü’nde hedef olan Mehmetçiklerimizin ölümünden Rusya da birinci derece sorumludur.

Deniz Zeyrek’in yazısı