Deniz Zeyrek: Medyamızın bir borç/alacak meselesini abartması bende ‘Kanada’da yaşıyorum’ hissi yarattı

Doğrusunu isterseniz medyamızın, siyasetçilerimizin, savcılarımızın iki kişi arasındaki borç/alacak meselesini “yüzyılın yolsuzluğu” gibi abartması bende “Kanada’da yaşıyorum” hissi yarattı.



Aynı hassasiyeti devleti zarara uğratanlar ya da tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz dikenler için de gösterebilseler ne güzel olur.



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Keşke, Özhaseki izin alabilse ve o iddiaları Yavaş ile canlı yayında tartışabilseydi. O zaman bendeki Kanada’da yaşadığımız hissi daha da pekişecekti.



Bu pek ihtimal dahilinde olmadığından Yavaş bugün iddialara tek başına yanıt verecek, biz de madalyonun arka yüzünü göreceğiz.



Kişisel bir borç/alacak davasının sadece Yavaş aleyhine görünen kısmını gündemde tutmak, yargıyı bu şekilde yönlendirmek, bir tek Yavaş’a borcunu ödemek istemeyen o kişiye yarar.



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Özhaseki, Ankara‘yı kazanma umudunu seçimleri ve siyasi konjonktürü kullanarak borç/alacak davasını lehine çevirmeye çalışan bir tüccara bağlamışsa, ters tepebilir, ve işini daha da zora sokabilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı