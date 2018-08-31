Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Malazgirt Zaferi’nin Büyüz Zafer yerine konulmaya çalışılması doğru bir tutum değil

 

Malazgirt Zaferi’nin büyüklüğü tartışılmaz.

Ancak 26 Ağustos 1071’deki zaferin, 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’la başlayıp 9 Eylül’de İzmir’in geri alınmasıyla tamamlanan zaferin alternatifi gibi gösterilmesi, hatta yerine konulmaya çalışılması doğru bir tutum değil.

Reklam

Tıpkı Atatürk’süz zafer kutlamalarının doğru olmadığı gibi. Alp Arslan olmadan nasıl Malazgirt Zaferi kutlanamazsa, Atatürk ve silah arkadaşları olmadan Büyük Zafer kutlanamaz. Zaferleri yarıştırmak da kimsenin işine yaramaz.

Unutulmamalıdır ki Malazgirt Savaşı yenilgiyle sonuçlansa belki 1922’de kurtarılacak bir Anadolu olmayacaktı. 1922’deki zafer olmasaydı da Malazgirt Zaferi’ni kutlayacak bir devlet kalmayacaktı.

Reklam

Deniz Zeyrek’in yazısı

SON HABERLER

Brunson iddianamesinden: Misyonerlik var, telefonundan maklube videosu çıktı

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Brunson’a ait USB bellek ve cep telefonuyla SIM kartının içindekilere ilişkin detaylar da yer aldı. İddianamede, Brunson’a ait bazı dijitaller ‘misyonerlik adı altında illegal faaliyet’ olarak nitelendirildi. 

Yeni Akit’in manşetinde ‘çocuk evliliği’ haberi: Batı’da teşvik, bizde hapis

Provokatif yayınlarıyla dikkat çeken, ‘nefret söylemleri’ raporlarında ilk sırada yer alan AKP’ye yakın Yeni Akit gazetesinde ‘Batı’da teşvik, bizde hapis’ başlığıyla yayımlanan haberde, “Aile kurumu oluşturmak ve nüfusu artırmak için evlenme yaşını 14’e düşüren ABD’de, genç evlilere her ay 450 dolar yardımda bulunulurken, Türkiye’de ailelerinin rızasıyla evlenen genç çiftler 8-16 yıl hapisle cezalandırılıyor” dendi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...