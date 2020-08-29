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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Malazgirt Zaferi’ni 30 Ağustos Zaferi yerine koymaya çalışırsanız yerli ve milli olmazsınız

Birileri çıkmış, 30 Ağustos Zaferi’ni görmezden gelmeye, onun yerine Malazgirt Zaferi’ni koymak istiyor. Kanla, onurla yazılan büyük zaferi değersizleştirmeye çalışmakla kalmıyor, bu durumu eleştirenlere de “yerli ve milli değilsiniz” diye saldırıyor.

Kusura bakmayın!

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Malazgirt Zaferi de Büyük Zafer gibi elbette bizimdir, hepimizindir.

Ancak onu 30 Ağustos zaferinin yerine koymaya çalışırsanız, Büyük Taarruz şehitlerinin anısını yaşatmazsanız, dökülen kanın, alın terinin, ödenen bedellerin değerini anlamazsanız, sizden hiçbir zaman “yerli ve milli” bir duruş çıkmaz.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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