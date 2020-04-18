Deniz Zeyrek: Mafya babalarından çekinmiyorlar gazetecilerden çekindikleri kadar

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en büyük sorunu gazeteciler ve ‘eleştirel düşünce’.

Niye mi böyle düşünüyorum? Anlatayım:

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Çünkü, mafya babalarından çekinmiyorlar gazetecilerden çekindikleri kadar. En az iki ünlü mafya babası son yaptıkları infaz düzenlemesinden yararlandı. Biri çıktı, diğeri de yakında çıkacak. Bir de isimlerini bilmediğimiz irili ufaklı onlarca organize suç örgütü lideri ve mensupları var, son birkaç günde aramıza katılan. Vay halimize!

Gazeteciler, ülkeyi yöneten siyasetçiler için mafyadan ve katillerden, gazetecilerin dile getirdiği görüş, eleştiri ve haberler de mafyanın sahip olduğu silahlardan daha tehlikeli görünüyorsa vay o siyasetçilerin hallerine. Hayatta iflah olmazlar.

Deniz Zeyrek’in yazısı