Deniz Zeyrek: Madem demirden korkuyordunuz Sayın Çağlar, o zaman o trene neden bindiniz?

Hükümet basın özgürlüğü konusundaki olumsuz tavır ve uygulamalarıyla gurur duyuyor ve bu konudaki eleştirileri yakasına takılmış bir madalya gibi görüyor.

O yüzden yazıyı hükümete değil, bu sonucun diğer mimarı olan Cavit Çağlar’a bir çift söz ederek bitirmek isterim.

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Bir haber kanalında gerçek anlamda gazetecilik yapıldığında, televizyonlar ve gazeteler iktidarın çizdiği çizginin dışına çıktığında, hükümetin sorun çıkaracağını bilmiyor muydunuz?

Bu kadar uzun siyasi geçmişinize, devletleri barıştıracak seviyedeki ‘önemli iş insanı’ kimliğinize yakıştı mı bu şimdi. O 180 gazetecinin günahı neydi?

Madem demirden korkuyordunuz Sayın Çağlar, o zaman o trene neden bindiniz? Tekstil ve yerel medya neyinize yetmiyordu?

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Deniz Zeyrek’in yazısı