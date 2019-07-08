Deniz Zeyrek: Kulvarda kal Merkez, yoksa kovulursun!

Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, 2001’deki ekonomik krizden sonra ekonomide yapılmış en önemli reformdu. Finans çevrelerinin, uluslararası piyasaların ve yabancı yatırımcıların en çok önem verdiği reformların başında geliyordu.

Durmuş Yılmaz, Erdem Başçı ve Murat Çetinkaya aslında hep Erdoğan tarafından ‘aynı kulvarda’ oldukları için seçilmişlerdi. Ancak ekonominin kuralları, rakamlar, istatistikler bu başkanlar ile Erdoğan hükümetlerinin kulvarlarını ayırmıştı hep.

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Çetinkaya’nın yerine gelen Murat Uysal mevcut verilere rağmen faizleri düşürür mü bilinmez ama Merkez Bankası’nın bağımsızlığını korumak ile hükümet ile aynı kulvarda kalmak arasında büyük bir çelişki yaşayacağı kesin.

Bir gerçek de şu ki görevde uzun kalabilmesi hükümetin ekonomi kulvarında kalmasına bağlı.

Kulvarda kal Merkez.

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Yoksa kovulursun!

Deniz Zeyrek’in yazısı