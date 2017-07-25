Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Deniz Zeyrek: Krizin nedeni ‘Investigation’ ifadesi

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Bakan Soylu’nun “İletişim kazası” tanımı, yaşananları en iyi özetleyen ifade.

Olayı şu:

Reklam

Türkiye, FETÖ ile mücadele çerçevesinde soruşturduğu şirketlerin dış ticaretine de mercek tutmuş.

Bu kapsamda, soruşturma kapsamındaki şirketlerin ticaret yaptığı bütün şirketler hakkında İnterpol aracılığı ile ilgili ülkelere listeler gönderilmiş.

Almanya bu bilgilerin neden istendiğini sormuş.

Ankara’dan Almanya’ya gönderilen cevapta gerekçe, İngilizcede “Adli Soruşturma” ifadesinin karşılığı olarak kullanılan “Investigation” olarak yazılmış.

Bu yanıt, Almanya’da Türkiye’nin aralarında Alman dünya devi şirketlerin de olduğu 700 Alman şirketini soruşturduğu şeklinde yorumlanmış ve Almanya Federal Hükümeti harekete geçmiş.

Deniz Zeyrek’in yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...