Deniz Zeyrek: Krizin nedeni ‘Investigation’ ifadesi

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Bakan Soylu’nun “İletişim kazası” tanımı, yaşananları en iyi özetleyen ifade.

Olayı şu:

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Türkiye, FETÖ ile mücadele çerçevesinde soruşturduğu şirketlerin dış ticaretine de mercek tutmuş.

Bu kapsamda, soruşturma kapsamındaki şirketlerin ticaret yaptığı bütün şirketler hakkında İnterpol aracılığı ile ilgili ülkelere listeler gönderilmiş.

Almanya bu bilgilerin neden istendiğini sormuş.

Ankara’dan Almanya’ya gönderilen cevapta gerekçe, İngilizcede “Adli Soruşturma” ifadesinin karşılığı olarak kullanılan “Investigation” olarak yazılmış.

Bu yanıt, Almanya’da Türkiye’nin aralarında Alman dünya devi şirketlerin de olduğu 700 Alman şirketini soruşturduğu şeklinde yorumlanmış ve Almanya Federal Hükümeti harekete geçmiş.

Deniz Zeyrek’in yazısı