Deniz Zeyrek: Koltuğu korumak için her şeyi yapabilecek birisiniz Sayın Bulu!

Gazetecilere sık sık ‘çağdaş/demokrat biri’ olduğu mesajını veren Rektör Bulu’nun ilk icraatı kampüse polis davet etmek oldu. İkinci icraatı ise bu eylemini haklı göstermek için ürettiği ‘odasının basıldığı’ yalanı. Oysa gerçeğin er ya da geç ortaya çıkma özelliği var. Yalancının mumu da yatsıya dek yanıyor.

Bulu’yu soru sormak için aradım ama telefonuma çıkmadı. Kendisiyle konuşmaktan, soru sormaktan vazgeçtim ama şunu da söylemeden edemeyeceğim:

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Demokrat falan değilsiniz Sayın Bulu!

Koltuğu korumak için her şeyi yapabilecek birisiniz.

Zaten Boğaziçililer de sizi bu yüzden istemiyor!

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Deniz Zeyrek’in yazısı