Deniz Zeyrek: Koca’ya soruyorum; adaletiniz bu mu sizin?

İki asistan doktor.

Ebubekir Yılmaz ve Simge Kantarcı.

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Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin kadın doğum servisinde rutin bir gün geçiriyor, sezaryenle doğum yapan hastalarıyla ilgileniyorlar.

O sırada servise bir kadın ve eşi giriyor. Meslektaşları ilgileniyor. Kadının düşük yaptığı anlaşılıyor. İkinci düşük olunca eş öfkeleniyor. Ortalığı birbirine katıyor. Yumrukları tekmeleri havada uçuşuyor. Hıncını o sırada başka hastalarla ilgilenen Dr. Ebubekir Yılmaz’dan çıkarmaya çalışıyor. Yumruklar, tekmeler…

Meslektaşı Simge Kantarcı araya giriyor. Hasta yakınını engellemeye çalışıyor.

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O da yumruklardan, tekmelerden nasibini alıyor.

Olay haliyle karakola yansıyor. İfadeler alınıyor. 10 gün iş göremez raporu alan doktorlar şikayetçi oluyor. Polis saldırgan hasta yakınının da ifadesini alıyor. Sonuç ne biliyor musunuz? Hastaneyi birbirine katan, doktorları darp eden şahıs SERBEST KALIYOR.

Salgın günlerinde sağlık çalışanları üzerinden bu kadar çok nemalanan bir iktidara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve tabanına soruyorum: İki doktora saldıran, hastanede terör estiren saldırganın serbest kalmasına niye aynı hassasiyeti göstermediniz?

ADALETİNİZ BU MU SİZİN?

Deniz Zeyrek’in yazısı