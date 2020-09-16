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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’na yaptırım uygulaması AK Partilileri mutlu edecek

Yıllardır, Atatürk deyince tüyleri diken diken olan, sistemli bir şekilde Atatürk’ün ismini hastanelerden, okullardan, stadyumlardan, havaalanlarından silen, resmini kitaplardan tören alanlarından çıkarmak için çaba harcayan iktidar, Kaftancıoğlu’nu ve CHP Genel Merkezi’ni Atatürk üzerinden vuruyor.

Keşke bu göz yaşartıcı Atatürk sevginizi sahalarda görseydik!

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Hiç şüphe duymuyorum:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu mevzu nedeniyle Kaftancıoğlu’na herhangi bir yaptırım uygulaması, CHP içindeki Kaftancıoğlu düşmanları kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kaybeden AK Parti’lileri de mutlu edecek.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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Şimdi de Karaada polemiği…

Mesele, 2009’da da gündeme gelmiş, ‘Ankara’daki ilgili makamlar adacığın Yunanistan’ın egemenliğinde bulunduğunu, Atina’nın adacığa ağır silahlar dışında hafif silahlar yerleştirebileceğini’ söylemişti.

Miçotakis: Provokasyonları sona erdirmesi halinde Ankara ile görüşmeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, bu ay yapılacak olan ve Doğu Akdeniz’deki gerilimlerin değerlendirileceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde, Türkiye’nin bölgedeki provokasyonları sona erdirmesi halinde Atina’nın Ankara ile deniz yetki alanları hakkında derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.

ÇHD davası: Yargıtay 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek mahkum edildiği dosyada adil yargılanma talebiyle tuttuğu ölüm orucu nedeniyle yaşamını yitiren Ebru Timtik ile Barkın Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır’ın hapis cezaları haricinde 14 avukata verilen hapis cezalarını onadı.

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