Deniz Zeyrek: Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’na yaptırım uygulaması AK Partilileri mutlu edecek

Yıllardır, Atatürk deyince tüyleri diken diken olan, sistemli bir şekilde Atatürk’ün ismini hastanelerden, okullardan, stadyumlardan, havaalanlarından silen, resmini kitaplardan tören alanlarından çıkarmak için çaba harcayan iktidar, Kaftancıoğlu’nu ve CHP Genel Merkezi’ni Atatürk üzerinden vuruyor.

Keşke bu göz yaşartıcı Atatürk sevginizi sahalarda görseydik!

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Hiç şüphe duymuyorum:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu mevzu nedeniyle Kaftancıoğlu’na herhangi bir yaptırım uygulaması, CHP içindeki Kaftancıoğlu düşmanları kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kaybeden AK Parti’lileri de mutlu edecek.

Deniz Zeyrek’in yazısı