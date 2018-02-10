Deniz Zeyrek: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a soruyor ‘Salih Müslim’i Türkiye’ye niye getirdiniz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu harekât üzerinden eleştirmeyi sürdürüyor. Son olarak Kılıçdaroğlu’na “‘YPG/PYD terör örgütüdür, DHKP/C terör örgütüdür’ diyebiliyor musun?” diye seslendi. Kılıçdaroğlu ile dünkü telefon görüşmemizde aynı soruyu sorarak başladım. Kılıçdaroğlu, önce gülümsedi ve şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı beni yeterince dinlemiyor. Bunu defalarca söyledim, TBMM kürsüsünden bile kaç kez söyledim. Tekrarlıyorum: Evet DHKP/C de, PKK da, YPG/PYD de, El Nusra da, IŞİD de terör örgütüdür. Peki şimdi ben kendisine sorduğum soruyu tekrarlayayım: Mardin mahkemesi ve Yargıtay, YPG/PYD’ye açıkça terör örgütü dedikten sonra siz bu örgütün liderini Salih Müslim’i Türkiye’ye niye getirdiniz, önüne kırmızı halı serdiniz? Hâlâ yanıt yok. Madem yargımız terör örgütü diye adlandırılmış, Türkiye’ye geldiğinde niye güvenlik güçlerine, yargıya teslim etmediler. Bu nasıl terörle mücadele?”

Reklam

Deniz Zeyrek’in yazısı