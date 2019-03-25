Deniz Zeyrek: Keşke yumrukla devrilebilse

Keşke dolar kurunu yumrukla tepetaklak edebilsek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,2 Mart 2019 günü Rize‘de, “O saldırıda birileri Türkiye ekonomisi batacak diye hayaller kurdu. Ancak biz o saldırılara karşı masaya yumruğumuzu vurduk ve doları 5 liraya düşürdük” dediğinde 1 dolar, 5 lira 35 kuruşa denk geliyordu.



Albayrak o kadar kendinden emin ve iyimser konuşuyordu ki ekran başında dinlerken ister istemez “Türk Lirası’nın ABD Doları’na karşı çok güçlendiği ve geri dönülmez bir noktaya geldiği” hissine kapılıyorduk.



Oysa, Merkez Bankası‘nın resmi arşivi 2019‘un başından beri şubat ayının ilk birkaç günü hariç, dolar kurunun hep 5 lira 25 kuruş ile 5 lira 50 kuruş arasında inip çıktığını söylüyordu.

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Deniz Zeyrek’in yazısı