Deniz Zeyrek: Kendinden olmayan herkesi ‘terörist’ ilan eden yöneticiler, ABD’de yaşananlardan ders çıkarmalı

Ceza kanunlarında yer alan en ağır suçlamalardan biri olan ‘Terörist’ sözcüğünün, üstelik ülkeyi yönetenlerce, ülkenin vatandaşları için bu kadar kolay kullanılması tamamen kutuplaşma siyasetinin eseridir ve çok büyük yanlıştır.

Bu durum sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde böyledir. Yönetimde sıkışan ve gücü bırakmak istemeyen iktidarlara göre, ülkenin medyasında, siyasi muhalefetinde, bürokrasisinde ve iş dünyasında ‘terör bağlantılı’, ‘gayri milli’ bir ittifak vardır ve bu ittifakın en büyük hedefi iktidarı devirmektir.

Reklam

Bu yaklaşımın hiçbir ülkeye faydası olmadı.

Olmadığı gibi ne kadar tehlikeli ve zararlı olduğu, 6 Ocak günü ABD’nin başkentinde bir kez daha kanıtlandı.

Kendilerinden olmayan herkesi ‘terörist’, ‘hain’ ve ‘gayri milli’ ilan eden yöneticiler, ABD’de yaşananlardan ders çıkarmalıdır.

Reklam

Deniz Zeyrek’in yazısı