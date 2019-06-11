Deniz Zeyrek: ‘Kaybedince istediler’ yorumları İmamoğlu’nun artı hanesine yazılıyor

AK Parti kazandığı yıllarda bu tür tartışmalara hiç vize vermemişti. Bu çerçevede dile getirilen ‘kaybedince istediler’ yorumları da İmamoğlu’nun artı hanesine yazılıyor. Çünkü, 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkarak, AK Parti’ye 17 yıldır uzak durduğu bir yöntemi kabul ettirdiği ve bu sayede demokrasiye, uzlaşma kültürüne daha şimdiden büyük katkı sağladığı algısı oluştu.

Diğer taraftan, Yıldırım’ın İmamoğlu’ndan daha fazla TV kanalı ve gazete tarafından takip edilip, daha çok yayına çıkmasına karşın, kendi tabiri ile ‘sesini duyurmakta’ zorlandığı biliniyor. Bu da ortak yayında Yıldırım’ın bugüne dek ulaşamadığı kadar izleyiciye ulaşacağını ve sesini duyurabileceğini gösteriyor.

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Yıldırım’ın bir diğer avantajı da partisi ‘kutuplaştırma’ ile itham edilirken ortak yayına ‘evet’ diyecek kadar ‘cesur’, ‘uzlaşmacı’, ‘özgüvenli’ olduğu algısının ortaya çıkması olacak.

Deniz Zeyrek’in yazısı