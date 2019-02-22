Deniz Zeyrek: Katar’a da söyleyecek bir çift lafımız olmalı

Bu arada Katar demişken, 1 Ocak 2017 günü, ExxonMobil isimli Amerikan şirketi ile Qatar Petroleum isimli Katar şirketinin Kıbrıs‘ın güneyindeki 10numaralı parselde arama faaliyetleri için anlaşma imzaladığını ve Kasım 2018‘de sondaja başladığını anımsatmak isterim. Üstelik iki şirket bu arama faaliyetini Kıbrıs Rum Kesimi hükümeti ile anlaşarak yapıyor.

Sizce Qatar Petroleum bu anlaşmayı, “Türkiye’nin yakın dostu”Katar Emirinin bilgisi dışında yapmış olabilir mi?

O halde ambargolar altındayken boşalan market raflarını dolduran bir ülkenin uluslararası çıkarlarına aykırı bir organizasyonun içinde olduğu için Katar‘a da söyleyecek bir çift lafımız olmalı.

Doğu Akdeniz enerji kaynakları konusunda Katar‘ın konumunu görmezden gelerek konulan hiçbir tepki içten olmayacaktır.

Deniz Zeyrek’in yazısı