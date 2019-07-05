Deniz Zeyrek: Kabineye bölge dengesi bekleniyor, diğer önemli ayak da ekonomi

Mevcut kabinede beş Karadenizli bakan yer alıyor. Üç bakan Manisalı. Sivas’ın doğusundan tek bakan yok.

Biliyorsunuz, geçmişte hükümetler oluşturulurken bölge dengesi gözetilirdi. Bazı illerden bakanlar olması, sadece o illerin değil, ilin bulunduğu bölgenin sempatisini toplardı.

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Partililer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine değişikliğine gitmesi halinde, bölge dengesini de gözetmesini bekliyorlar.

Yeni kabinenin bir başka önemli ayağı da ekonomi olacak. Sadece İş Bankası ile Ziraat Bankası’nın yöneticileri değil, Naci Ağbal, Mehmet Şimşek gibi eski bakanların ismi de ekonomi için geçiyor. Şimşek’in çağrılara sıcak bakmağı da gelen bilgiler arasında.

Deniz Zeyrek’in yazısı