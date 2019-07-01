Deniz Zeyrek: Kabinenin tamamını değişseniz de herkes tek bir isme bakar

(AKP) İstanbul ve Ankara başta olmak üzere başarısız il örgütleri de büyük bir neşter yiyecek.

Değişimin parti yönetimi ile sınırlı kalmayacağı, kabine değişikliğine gidileceği de açık. “Kimler gider” sorusuna verilen yanıtların tamamına yakını tahmin. Ancak bütün tahmin listelerinin ortak bölümünde Tarım Bakanı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı, Spor Bakanı ve Turizm Bakanı gibi isimler yer alıyor.

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Aynı soruya yanıt veren hemen her AK Partilinin başka bir ortak tepkisi daha var: “Kabinenin tamamını değişseniz de herkes tek bir isme, Hazine ve Maliye Bakanı’na bakar.”

Deniz Zeyrek’in yazısı