Deniz Zeyrek: İttifak sadece büyükşehirlerde

Elbette en çok konuşulan konu, Kars‘ta hangi partinin kimi aday göstereceği idi. Haliyle de belediye başkan adaylarının bazıları da oradaydı. Aralarında durumu en net olan ise Çetin Nazik‘ti. Çünkü güne MHP‘nin “Kars Belediye Başkan Adayı” olarak başlamıştı. Kültür merkezi açılış törenine katılanların bir bölümünde de “AK Parti ve MHP Kars’ta ittifak yapacak” inancı hakimdi ve Çetin Nazik onlar tarafından ittifakın adayı gibi algılanmıştı.

Bu düşüncemi telefonla konuştuğum üst düzey bir AK Parti‘li yetkili ile paylaştım. Tepkisi, “Olur mu öyle şey? Son seçimdeki oy dağılımına baktın mı hiç? Kars’tan aday göstereceğiz” oldu.

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“Hani 2014’te MHP’nin kazandığı illerde MHP’yi destekleyecektiniz” dedim. “Bizim görüşmelerimiz Büyükşehir Belediyeleri üzerinden yürüyor. İller görüşmelere dahil değil” karşılığını verdi.

Deniz Zeyrek’in yazısı