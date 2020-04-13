Deniz Zeyrek: İstifa göstere göstere geliyordu

Soylu karşıtı grup, muhalefet cenahındaki Soylu tepkisi değirmenine de su taşımaktan çekinmedi. Soylu muhalefetle karşı karşıya geldiği birçok konuda tek başına bırakıldı.

Yazmama gerek yok. Sokağa çıkma yasağı açıklandıktan sonra ortaya çıkan bütün eleştirileri yine Soylu’nun tek başına göğüslediğini fark etmişsinizdir. İktidar cephesinden yanında destek ararken/beklerken sert eleştiriler alması da Soylu için bardağın taşmasına neden olmuştu.

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Anlayacağınız, “Terörle mücadele gibi zor işlere büyük mesai harcayan, tehditler alan, ‘antidemokratik uygulamaların sorumlusu’ olarak her türlü muhalefetin hedef tahtasına yerleşen” bir iktidar mensubunun içeride yalnız bırakılmayı ve bu seviyedeki gerilimi daha uzun süre tek başına kaldırması zor görünüyordu. Yani istifa göstere göstere geliyordu.

Deniz Zeyrek’in yazısı