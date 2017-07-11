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Deniz Zeyrek: İstanbul Valiliği, devletin matematik seviyesiyle ilgili önemli veri sağladı

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AK Parti iki kez 120 hektar alanı doldurunca alanda 1 ile 2,5 milyon arasında insan olduğu kabul görmüştü. Kılıçdaroğlu doldurduğunda metrekare hesabı yapıp aynı alanda 175 bin kişi olduğunu açıklayan Valilik, CHP’ye de bulamayacağı bir pas atmış oldu.

Türkiye’de öğrencilerin matematiğinin iyi olmadığı iddiasını Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PİSA) testi sonuçları gündeme getirmişti zaten.

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İstanbul Valiliği de “Maltepe mitingine kaç kişi katıldı” tartışmasına sunduğu bu katkıyla Devletin matematik seviyesi ile ilgili önemli bir veri sağlamış oldu.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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