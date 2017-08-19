Deniz Zeyrek: IŞİD’in Suriye ve Irak topraklarından atılması bu işin sonu olmayacak

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Alınan önlemler ve ülkeler arasındaki istihbarat ve güvenlik işbirliği, IŞİD militanlarının dolaşımını, bomba ve silah gibi kritik malzemelere erişimini gözle görülür bir şekilde azaltmış. Bu nedenle de terör örgütü, yerel ölçekte inisiyatif alarak ‘mevcut imkânlarla’ terör saldırısı düzenlemeye yönelmiş.

Haliyle, kimi zaman çalıntı bir silah ya da bir bıçak, kimi zaman kiralık bir araç saldırı silahına dönüştürülüyor.

Reklam

Söz konusu saldırıların zanlılarının ortak profili, IŞİD saflarında zaman zaman “yabancı terörist savaşçı” olarak bulunduklarını gösteriyor. Bir kısmı, IŞİD hücresi olarak o kentlerde yaşıyor ve Irak’a, Suriye’ye eleman temin ediyor. Bir kısmı da Irak ve Suriye’ye gidip, IŞİD yenilgiye uğramaya başlayınca, yaşadıkları ülkelere dönenlerden oluşuyor.

Görüldüğü gibi IŞİD’in Suriye ve Irak topraklarından atılması bu işin sonu olmayacak.

Kesin zafer, Avrupa ve ABD şehirlerine yerleşen IŞİD hücrelerinin bitirilmesiyle kazanılacak.

Deniz Zeyrek’in yazısı