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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: İran’dan ‘intikam’ sesleri gelmeye başladı

İran’dan “intikam” sesleri gelmeye başladı.

Daha önce İsrail’in defalarca öldürme fırsatı yakaladığı, ancak sonuçlarını göze alamadığı için gerçekleştiremediği Süleymani suikastını Trump gerçekleştirmiş oldu. Trump’ın bu emri, El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in ya da IŞİD lideri Bağdadi’nin öldürülmesi için verilen emirlerden çok daha ciddi sonuçlar doğuracak.

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Yaşadığımız bölge yeni yılda ciddi gerilimlere gebe olacak.

Türkiye’nin büyük resme bakıp, her detayı analiz etmesi, Libya’ya asker göndermek de dahil bütün dış politika konularında kırk kez düşünüp bir kez adım atması gerekebilir.

Unutulmaması gereken tek gerçek, bölgede artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağıdır.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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