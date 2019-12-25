Deniz Zeyrek: İnsan olup biteni izleyince ‘Bu ancak Türkiye’de olur’ diyor

Olay basit: Plan değişikliği Aygün’e çok büyük rant sağlamış. Millet adına görev yapan mahkemeler de o rantı yaratan plan değişikliği ile ruhsatı iptal etmiş. Keşke Mustafa Tuna o kararların gereğini zamanında yapsaydı.

Şimdi, Mansur Yavaş o mahkeme kararlarını uyguladığı için ‘suç işlemiş’ gibi hedef tahtasına konuluyor.

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Aleyhine ‘irtikap’ iddiasında bulunan Aygün de “Kendi ceplerine koymak için değil, okul için istediler” demeye başladı.

Bu netliğe rağmen devletimiz “Şu FETÖ soslu arazi ve inşaat rantı işini soruşturalım, bakalım neler dönmüş” demek yerine mahkeme kararını uygulayan Yavaş hakkında soruşturma başlattı.

İnsan olup biteni izleyince “Bu ancak Türkiye’de olur” diyor.

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Deniz Zeyrek’in yazısı