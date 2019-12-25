Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: İnsan olup biteni izleyince ‘Bu ancak Türkiye’de olur’ diyor

Olay basit: Plan değişikliği Aygün’e çok büyük rant sağlamış. Millet adına görev yapan mahkemeler de o rantı yaratan plan değişikliği ile ruhsatı iptal etmiş. Keşke Mustafa Tuna o kararların gereğini zamanında yapsaydı.

Şimdi, Mansur Yavaş o mahkeme kararlarını uyguladığı için ‘suç işlemiş’ gibi hedef tahtasına konuluyor.

Reklam

Aleyhine ‘irtikap’ iddiasında bulunan Aygün de “Kendi ceplerine koymak için değil, okul için istediler” demeye başladı.

Bu netliğe rağmen devletimiz “Şu FETÖ soslu arazi ve inşaat rantı işini soruşturalım, bakalım neler dönmüş” demek yerine mahkeme kararını uygulayan Yavaş hakkında soruşturma başlattı.

İnsan olup biteni izleyince “Bu ancak Türkiye’de olur” diyor.

Reklam

Deniz Zeyrek’in yazısı

SON HABERLER

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam

16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılandığı Gezi davasının dördüncü duruşmasında iş adamı Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıktı. Kavala 784 gündür tutuklu.

Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi

HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın, ‘terör örgütü yöneticiliği’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından yargılandığı davada, mahkeme, tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...