Deniz Zeyrek: ‘İnce’yi Diyarbakır’a bekliyoruz’ diyenler oldukça fazla

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aday olduğu andan itibaren söyledikleriyle yaptıklarıyla sempati toplamayı, “ulusalcı” imajını kırmayı başarmış.
“İnce’yi Diyarbakır’a bekliyoruz” diyenler oldukça fazla.
Yaramazlara biraz batar!
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aday olduğu andan itibaren söyledikleriyle yaptıklarıyla sempati toplamayı, “ulusalcı” imajını kırmayı başarmış.
“İnce’yi Diyarbakır’a bekliyoruz” diyenler oldukça fazla.
Gezici araştırma şirketinin 24 Haziran seçimlerine yönelik son anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. ‘Cumhur ittifakı’ milletvekili seçimlerinde parlamentodaki çoğunluğunu kaybediyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesine tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Parayla pulla korkamayız” dedikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) işaret etti.
HDP’den istifa ederek, Saadet Partisi’nden milletvekili adayı olan Altan Tan “Kürtlerin bugün AKP’de, dindar muhafazakar Kürtlerin ise HDP’de siyaset yapma şansı kalmadı” dedi.
A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, hükümetin ‘bedelli askerlik’ çalışması beklediğini söyledi ve detay paylaştı: “20 – 25 bin lira olması bekleniyor. Yaş konusunda da 28 yaş sınırı olacak şeklinde değerlendirmeler var.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’li vekil adaylarını uyararak “Kendinize dikkat edin” dedi.