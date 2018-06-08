Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: ‘İnce’yi Diyarbakır’a bekliyoruz’ diyenler oldukça fazla

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aday olduğu andan itibaren söyledikleriyle yaptıklarıyla sempati toplamayı, “ulusalcı” imajını kırmayı başarmış.

“İnce’yi Diyarbakır’a bekliyoruz” diyenler oldukça fazla.

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Deniz Zeyrek’in yazısı


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