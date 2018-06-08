Deniz Zeyrek: ‘İnce’yi Diyarbakır’a bekliyoruz’ diyenler oldukça fazla

A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, hükümetin ‘bedelli askerlik’ çalışması beklediğini söyledi ve detay paylaştı: “20 – 25 bin lira olması bekleniyor. Yaş konusunda da 28 yaş sınırı olacak şeklinde değerlendirmeler var.”