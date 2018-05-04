Deniz Zeyrek: İnce’nin ilk duraklarından biri de Hacı Bayram Camisi olabilir

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Erdoğan’ın seçimden birinci çıkması kesin görünüyor. Eğer seçim ikinci tura kalırsa ve İnce de CHP’nin 1 Kasım 2015 günü aldığı oyların tamamını alırsa ikinci tur, Erdoğan ile İnce arasında olacak. CHP’lilere göre “ulusalcı” olarak bilinen İnce, İYİ Parti’nin milliyetçi oylarını almakta zorlanmaz. Dokunulmazlık dosyalarının kaldırılması sırasında “Hayır” demişti. Bu yüzden HDP seçmeninin desteği gelebilir. Peki Saadet Partisi ve Milli Görüş tabanından oy alabilir mi? Cuma ve bayram namazlarına giden, bazı konuşmalarında başörtülü kardeşinden söz eden İnce, geçmişte CHP’nin oy aldığı Anadolu’daki muhafazakâr nüfustan oy alabileceğine inanıyor.

İsmi resmen açıklandıktan sonra, İnce’nin Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir ile kurucu Meclis’in görev yaptığı 1. Meclis binasını ziyaret etmesi kimseyi şaşırtmayacaktır. Diğer taraftan İnce’nin ilk duraklarından biri de cuma namazı için Hacı Bayram Camisi olabilir.

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Deniz Zeyrek’in yazısı