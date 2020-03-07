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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: İktidar Rusya’ya o kadar çok meydan okudu ki varılan mutabakat için insan ‘E ne oldu şimdi’ demeden edemiyor

Moskova zirvesinde, Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib müzakereleri ateşkesle sonuçlandı. Normal şartlarda “Diplomasi kazandı, bölgede silahların susması herkes için iyi bir haber” demek gerekiyor. Neticede Türkiye’nin İdlib’de şehit vermesi hepimizin yüreğini dağlıyordu ve birçok insan “İdlib’de ne işimiz var” diye soruyordu.

Ancak iktidar Moskova zirvesi öncesinde çıtayı o kadar çok yükseltti, Rusya’ya o kadar çok meydan okudu ki varılan mutabakat için insan “Eee ne oldu şimdi” demeden de edemiyor.

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Deniz Zeyrek’in yazısı

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