Deniz Zeyrek: İktidar da Atatürk Cumhuriyeti ile açıktan hesaplaşmaya girişmiş vaziyette

İktidarının 19. yılına girmeye hazırlanırken, başlangıçta ortaya attıkları “eski Türkiye” tanımının, AK Parti için de tamamen değiştiğine tanık oluyoruz.
Artık sadece perde gerisinde tarikatlar, cemaatler değil, bizzat iktidar
da Atatürk Cumhuriyeti ile açıktan hesaplaşmaya girişmiş vaziyette.
Eski Türkiye’de muhafazakarlar sıkıntı yaşarken, yeni Türkiye’de iktidarın dini yaklaşımını ve ideolojisini, siyaset tarzını, dış politikasını benimsemeyenler sıkıntı yaşıyor.
Ülkenin kurucu babalarının isimleri, statlardan, havaalanlarından, hastanelerden bizzat iktidar tarafından silinmeye çalışılıyor. Atatürk ve arkadaşları rahatlıkla “ihanetle” suçlanabiliyor.