CNN Türk’te Deniz Zeyrek ihraçları eleştirdi: Bırakın terörü, şiddetin ş’siyle yan yana koyamayacağımız insanlar

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, dün gece yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) çoğu alanının önde gelen pek çok akademisyenin ihraç edilmesine tepki gösterdi.

688 sayılı KHK ile 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

En fazla ihraca maruz kalan Ankara Üniversitesi’nde toplamda 34 ‘barış akademisyeni’ atılmıştı.

Ankara Üniversitesi’ni 22 ihraçla Marmara Üniversitesi takip etmiş, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 15, Anadolu Üniversitesi’nden de 18 ‘barış akademisyeni’ KHK’yla ihraç edilmişti.

CNN Türk’teki Parametre programında konuşan Zeyrek, ihraç edilen akademisyenler arasında tanıdıklarının da olduğunu belirterek, “Bırakın terörü, şiddetin ş’siyle isimlerini yan yana koyamayacağımız insanlar var” dedi.

‘Niye ihraç edildiler, merak ediyorum’

KHK ile akademisyen ihraçlarının gelecekte çok konuşulacağını ve şu anda da konuşulması gerektiğini kaydeden Zeyrek, Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun ihraç edilmesine de tepki gösterdi: “İbrahim Kaboğlu, ülkenin en önemli bilim insanlarından biri. Onu sistem dışına atan bakış açısının ne olduğunu merak ediyorum. DTCF’deki akademisyenler niye ihraç edildi, öğrenmek istiyorum.”

‘İhraçların terörle mücadeleye ne katkısı var?’

Kararı ‘vahim’ diye nitelendiren Zeyrek, ihraçların amacını ‘sorguladı’: “Sadece bildiriye imza attıkları için akademik birikim dışarı atılabiliyorsa bu vahim bir karardır. Bunun konuşulması lazım. Bu tür ihraçların terörle mücadeleye, PKK’yla mücadeleye nasıl katkı sağlayacağını öğrenmek istiyorum.”

‘Rahatsız olunan isimlere ‘Kurtulalım’ bakış açısıyla yaklaşıldı’

İhraç kararının alınması sürecini eleştiren Zeyrek, rahatsız olunan isimlere ‘Kurtulalım bunlardan’ bakış açısıyla yaklaşıldığını kaydederek şöyle devam etti: “Yazık. Bu meselenin uzun süre konuşulması lazım. Bu kararı rektörler, dekanlar hangi bakış açısıyla aldılarsa açıklasınlar, toplum da bilgi sahibi olsun. Desinler ki, ‘İbrahim Kaboğlu terör örgütüne destek verdi. Şu hoca terör örgütüyle iltisaklıdır, bağlantılıdır’ desinler. Bakın, FETÖ’cü akademisyenlerin ihracına kimse itiraz etmedi. Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenler birçok gazetecinin hocası. İnşallah izah ederler.”