Deniz Zeyrek: İdlib El Kaide’nin eline nasıl geçti?

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CİLVEGÖZÜ sınır kapısının karşısındaki Suriye toprakları, 24 Temmuz 2017 gününden beri El Kaide kökenli Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) isimli örgüt tarafından kontrol ediliyor.

Nasıl mı oldu?

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Merkezi İdlib kenti olan bölgeyi kontrol eden Esad muhalifi başka bir grup olan Ahrar al-Sham, HTS ile ateşkes imzaladı ve milisleri o ünlü arazi araçlarının arkasına doluşarak, İdlib’in güneyine doğru yola koyuldu.

Niye mi oldu?

Gözlemcilere göre, Ahrar al-Sham, Esad’ın kontrol ettiği bölgeyle sınır olan yerleşim yerlerine güç takviyesi yapmak zorundaydı ve iki cephede birden savaşamadığı için kuzeyi esas düşman Esad’a göre “ehven-i şer” olan HTS’ye bıraktı.

EL KAİDE SINIRIMIZDA

Bu gelişmenin ardından HTS’nin silahlı unsurları sınırımızın karşısında kontrol noktaları oluşturdular. İki gün içinde aralarında sınırın tam karşısındaki Bab al-Hawa’nın da olduğu 30’dan fazla köyde kontrolü ele aldılar.

Deniz Zeyrek’in yazısı