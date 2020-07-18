Deniz Zeyrek: İBB’nin bulacağı yeni kredi de alacaklara giderse, belediyelerin dış kredi bulması hayal olacak

İBB Mecils de iki gün önce Beledye’nin talebini kabul etti ve İBB’nin 4 milyar 375 milyon lira karşılığı dış finansman temin etmesinin önünü açtı.

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Birçok talebi reddeden İBB Meclis’ndeki AK Parti grubunun İmamoğlu’na bu kadar borçlanma yetkisi vermesi şaşırtıcıydı.

Biraz araştırınca, geçmişte İBB ile iş yapan ve 500 milyon liraya yakın alacağı olan şirketlern, AK Parti nezdinde lobi yaptığı ve bu talebe onay verilmesini sağladığını öğrendim. Bilgi aldığım kaynak, son yıllarda kamu ihalelerinin büyük bölümünü alan ve “mahşerin beş atlısı” diye bilinen grupta olan bazı şirketleri bulunacak krediyi, Vakıfbank’ın ve ,icra mahkemesinin açtığı yol sayesinde icra yoluyla tahsil etmeyi

planladığını söyledi.

Aynı şirketlerin, İSKİ’nin yapacağı yatırımları üstlenmek istediği de gelen bilgiler arasında. İBB’nin bulacağı yeni kredi de İSKİ yatırımları yerine alacaklara giderse, bundan sonra belediyelerin dış kredi bulması hayal olacak.

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Deniz Zeyrek’in yazısı