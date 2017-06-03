Deniz Zeyrek: Hükümette bazı bakanlar değiştiğinde ülkede ne değişecek?

Çok merak ediyorum, hükümette bazı bakanlar değiştiğinde ülkede ne değişecek?

(…)

Ankara’da konuştuğum birçok siyasetçi, kabinede bazı isimlerin değişmesinin AK Parti hükümetinin çizgisinde bir değişikliğe neden olmayacağını vurguluyor.

Bir AK Partili, benim sizlere sorduğum soruya, şu soruyla karşılık verdi:

“MYK için de benzer konuşmalar yapılıyordu. Siyasi işler ve teşkilattan sorumlu isimler aynı kaldı. Sadece üç değişiklik oldu. Ne değişti?”

Düşündüm…

Gerçekten de sarsıcı, büyük bir değişim yaşandığı hissiyatı içinde değiliz hiçbirimiz.

Zaten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkan seçildiği kongre öncesindeki son MKYK da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından belirlenmişti.

Buradan yola çıkarak, mevcut kabinenin de Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından oluşturulduğunu hatırlamakta yarar var.

Peki o halde Ankara’dan yayılan, piyasaların, yabancıların sürekli yanıt aradığı ‘Kabine ne zaman yenilenecek’ sorusunu doğuran asıl unsur nedir? Hangi bakanlar, neden değişir?

Deniz Zeyrek’in yazısı