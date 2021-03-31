Deniz Zeyrek: Hükümet çuvalladı!

Lafı dolandırmaya gerek yok:

Hükümet, salgınla mücadelede çuvalladı!

Reklam

Değişik kentlerde yapılan ve Ankara’da 10 bine yakın insanla toplanan ‘lebalep’ kongrelerle övünüp, peşi sıra alınan ‘Ramazan’da kapanma’ kararını ‘mecburen, mecburiyetten’ gibi sözcüklerin arkasına saklanarak, utana sıkıla duyurmak başka şekilde anlatılamaz.

Hükümet artık kapanma kararlarında hangi gerekçeyi sunarsa sunsun, o kongrede çekilen fotoğraflar, o dans videoları orada durdukça kimseyi inandıramaz, kandıramaz.

Çünkü sorarlar:

Reklam

“10 bin kişi kapalı bir salonda tıklım tıklım, hiçbir kurala uymadan oluyor da 30 kişi bir lokantada bütün kurallara uyarak oturamıyor mu?”

Deniz Zeyrek’in yazısı