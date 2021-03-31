Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Hükümet çuvalladı!

Lafı dolandırmaya gerek yok:

Hükümet, salgınla mücadelede çuvalladı!

Reklam

Değişik kentlerde yapılan ve Ankara’da 10 bine yakın insanla toplanan ‘lebalep’ kongrelerle övünüp, peşi sıra alınan ‘Ramazan’da kapanma’ kararını ‘mecburen, mecburiyetten’ gibi sözcüklerin arkasına saklanarak, utana sıkıla duyurmak başka şekilde anlatılamaz.

Hükümet artık kapanma kararlarında hangi gerekçeyi sunarsa sunsun, o kongrede çekilen fotoğraflar, o dans videoları orada durdukça kimseyi inandıramaz, kandıramaz.

Çünkü sorarlar:

Reklam

“10 bin kişi kapalı bir salonda tıklım tıklım, hiçbir kurala uymadan oluyor da 30 kişi bir lokantada bütün kurallara uyarak oturamıyor mu?”

Deniz Zeyrek’in yazısı

SON HABERLER

Aşı yalanları

Malum, gerçek ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı dolaşırmış.

Kazdağı Koruma Derneği: ’60 yıllık ruhsat’ koca bir yalan

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik’in yöneticisi Ahmet Şentürk’ün “60 yıllık ruhsatımız var” demesini ‘kocaman bir yalan’ olarak niteledi.