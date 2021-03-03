Deniz Zeyrek: Hükümet, akşam buluşmalarını bitirmek için salgını fırsata çevirdi

Ne anladık biz bu işten?
21.00’e dek bulaşmayan virüs 21.00’den sonra mı aktif hale geliyor?
Kırmızı illerde cumartesi bulaşmayan virüs pazar günü mü bulaşıyor?
Restoranlarda 19.00’a kadar etkilemeyen virüs 19.00’dan sonra mı etkiliyor?
Neymiş efendim lokantada maske çıkıyormuş! 19’a kadar çıkmıyor mu?
Neymiş efendim 21.00’de sokağa çıkma yasağı olmasa insanlar ev ziyaretlerine gidiyormuş! İnsanlar 21.00’den önce ev ziyaretine gitmiyor mu?
Geçin bunları lütfen!
Hükümet, insanların akşam buluşmalarını bitirmek için salgını ciddi bir fırsata çevirmiş durumda.
Yeme içme sektörünün durumu kimin umurunda.