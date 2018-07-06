Deniz Zeyrek: Herkes Türkiye’de değil CHP’de iktidar olmak için yarışan iki kişiyi izliyor!

Türkiye büyük bir dönüşüm anlamına gelen yeni sisteme geçerken, devlet yeniden yapılanırken, ülke çocuklara yönelik hunharca cinayetleri konuşurken, ekonomik sorunlar devam ederken, O CHP’nin liderlik sorununu tek gündem maddesi yaptı.

İnce’ye ve CHP’ye oy verenlerin çoğunlukta olduğu bir mahallede yaşıyorum ve pazartesinden beri hem Kılıçdaroğlu’na hem İnce’ye veryansın eden öfkeli insanları dinliyorum. Gördüğüm şu ki yerel seçimlerde adayları belirleme üzerine erkene alınan bu kavga devam ederse, kurultayda hangisi kazanırsa kazansın, seçimlerde CHP kaybedecek. Parti içi kavgalardan, hiziplerden bıkan CHP seçmenleri sandığa dahi gitmeyecek.

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Victor Hugo bir eserinde demiş ya “Kimse senin dalgalarla nasıl boğuştuğuna bakmaz, gemiyi limana getirdin mi getirmedin mi ona bakar”…

İnce’nin 24 Haziran öncesi neler başardığına kimse bakmıyor artık. Herkes Türkiye’de değil CHP’de iktidar olmak için yarışan iki kişiyi izliyor!

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Deniz Zeyrek’in yazısı