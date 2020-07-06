Deniz Zeyrek: Havai fişek firması AK Parti döneminde dokunulmaz hale gelmiş

Beklerdik ki AK Parti’liler, ülkeyi yönetenler, iş yeri (havai fişek firması) sahibine geçmiş olsun sırasına girmek yerine, ‘göz göre göre gelen’ bu patlamanın hesabını sorsunlar.

Kurtulan bir işçi ‘iyi ki depo patlamadı’ diyordu. Depo patlamadıysa, patlayınca 3-4 metre çukur açacak kadar çok patlayıcı depo olmayan binalarda ne arıyordu? Patlayan, nitrokoton, gri barut, bitmiş havai fişek bataryaları mıydı?

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Firma eski bir firma ama iş kazaları konusundaki siciline, pazar payına, bu firma lehine yapılan mevzuat değişikliklerine, bu alandaki ithalat kısıtlamalarına ve artan gümrük vergilerine bakılırsa, AK Parti döneminde hayli avantajlı ve dokunulmaz hale gelmiş.

Deniz Zeyrek’in yazısı